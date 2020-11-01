تركيا تمدد مهمة سفينة التنقيب من جديد في شرق المتوسط

وأعلنت البحرية التركية في رسالة عبر نظام الإنذارات البحري "نافتيكس" أن سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" ستواصل مهمّتها حتى منتصف الشهر الجاري.

وأثار إرسال السفينة التي أصبحت رمزًا لأطماع أنقرة في الغاز تصعيدًا في التوتر مع أثينا في الأشهر الأخيرة.

وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصًا حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

وسحبت أنقرة سفينة "عروج ريس" في أيلول/سبتمبر من المنطقة، قبل أن تعيد إرسالها من جديد في 12تشرين الأول/أكتوبر، وبذلك مدّدت مرات عدة مهمّتها.

وكثّفت أثينا احتجاجاتها على إرسال السفينة التركية، منددةً بـ "نشاط غير قانوني" واعتبرتها بمثابة "تهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة".

وأمهل الاتحاد الأوروبي تركيا حتى كانون الأول/ ديسمبر "لمراجعة مقارباتها حيال شرق المتوسط" وإلا فإنها ستفرض عليها العقوبات.

وتصاعدت حدة الخلاف بين تركيا وأوروبا في 10 آب/أغسطس الفائت، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنًا حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان.

(ي م)