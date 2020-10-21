تركيا تحولت إلى درع لحماية داعش

تحت شعار "لندحر الاحتلال ونحمي قيم ثورتنا" نظمت، اليوم، لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو مسيرة في المدينة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولشجب الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام أكاديمية البلديات وحماية البيئة شرق مدينة قامشلو المئات من أعضاء وإداريي بلديات المقاطعة، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي"، و"كفى للهجمات"، و "لا للعزلة المفروضة على القائد"، و " الحرية للقائد"، و "إرادة الشعوب ستنتصر"، و "عاشت مقاومة السجون".

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت صوب دوار سوني وسط المدينة، بالشعارات التي تحييّ مقاومة القائد عبدالله أوجلان، وتدين العزلة المشددة التي فرضت عليه، كما استنكروا أيضاً الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال التركي بشكلٍ يوميّ بحق شعوب المنطقة.

ولدى وصول الحشود إلى دوار سوني، تحدث الرئيس المشترك لهيئة البلديات في إقليم الجزيرة سليمان عرب، وأوضح بأنهم اليوم خرجوا إلى شوارع قامشلو لاستنكار الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "باسم هيئات ولجان البلديات في مقاطعة قامشلو، ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

وبيّن عرب بأن تركيا وعبر هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان تهدف لكسر إرادة شعوب المنطقة، وقال: "تركيا من خلال هجماتها تهدف لكسر وضرب إرادة الشعوب وبسياساتها اللاأخلاقية تحولت إلى درع لحماية الإرهاب ومرتزقة داعش".

وأضاف عرب: "تركيا أصبحت قائداً للإرهاب والعنصرية في كافة دول العالم، وبشكل خاص في الشرق الأوسط". وشدد على ضرورة توحيد شعوب المنطقة لصفوفهم وإيقاف تركيا عند حدها.

(س آ/ أ ب)

ANHA