تركيا تحول المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا لمناطق آمنة للمرتزقة

ونشر مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي على صفحته "فيسبوك" منشوراً، قال فيه، إن طائرة مسيرة للتحالف الدولي، استهدفت المرتزق والقيادي فيما يسمى "مجلس الشورى" لمرتزقة داعش صباحي الإبراهيم المصلح المكنى بـ "أبو حمزة الشحيل"، بغارة جوية على مقره الكائن في قرية العدوانية بريف سريه كانية المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

ونُفذت الغارة الجوية ضد المرتزق في الـ 25 من تشرين الأول الجاري بعد أيام فقط على غارة مماثلة استهدفت مرتزقاً في ناحية سلوك في مقاطعة كري سبي المحتلة.

وفي الـ 23 من تشري الأول الجاري، أعلن الجيش الأمريكي أنه تمكن من قتل "أحد العناصر القيادية البارزة في تنظيم القاعدة في غارة جوية نُفذت بطائرة مسيرة في سوريا".

وأشار جون ريغسبي، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن عبد الحميد المطر، القيادي في تنظيم القاعدة، تم استهدافه بنجاح. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال ريغسبي إن "غارة جوية أمريكية نُفذت...في شمال سوريا أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر".

وأشارت تقارير إلى أن العملية نُفذت في ناحية سلوك في مقاطعة كري سبي المحتلة.

ويؤكد الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني علاء علي، خلال لقاء مع وكالتنا، أنه بعد قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته باحتلال منطقتهم سري كانيه، أقدم الاحتلال على توطين العشرات من أسر مرتزقة داعش في المدينة.

ونوه علي، خلال حديثه، إلى أن الاحتلال التركي أحدث تغييراً ديمغرافياً في مناطقهم عبر تتريكها، وتوطين أسر مرتزقته من داعش في المدينة بدلاً من سكانها الأصليين، وحولها لمراكز تقوية مرتزقة داعش لوجستياً.

وسبق أن نشرت وكالتنا، ووسائل إعلامية محلية وعالمية أخرى، تقارير كشفت ظهور عناصر من مرتزقة داعش بشكل علني في المناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي في سوريا، رافعين أعلامهم، مع ترديد أناشيد لهم، عند دوار القطنة "ميتان"، تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس مخيم واشو كاني علاء علي إلى أن استهداف طائرة مسيرة للتحالف الدولي مؤخراً، أحد قادة مرتزقة داعش في قرية العدوانية بريف المدينة، والقريبة من الحدود التركية دليل كافٍ على دعم الاحتلال التركي لمرتزقة داعش وإيوائه لهم.

وقال علي "كل المعطيات توضح وجود إرهابيي داعش في سري كانيه، وعلى التحالف الدولي التحرك في هذا السياق والقضاء عليهم في المنطقة، واستهداف تحركات هؤلاء المرتزقة في المناطق المحتلة من قبل تركيا"، مستنداً إلى ما تشكل من أجله التحالف الدولي.

مناشداً في نهاية حديثه، التحالف الدولي، للقضاء على مرتزقة داعش التابعين للاحتلال التركي في المناطق المحتلة وإخراج الاحتلال، للعودة إلى ديارهم ومناطقهم.

واستصدرت دولة الاحتلال التركية بطاقات شخصية للعراقيين الذين استقدمتهم إلى منطقة سري كانيه ابتداءً من مطلع عام 2020، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وينفي أحد أفراد أسرة اللاني العراقية الوحيدة التي كانت تقطن مدينة سري كانيه ، وجود أي أسر عراقية في المدينة قبيل الاحتلال، خلال لقائه لوكالتنا، بعد أن استطاع مراسلنا الوصول إليها.

وقال العراقي عبود مزعل جبر (52) عاماً، لوكالتنا " إن الأسر العراقية الموجودة الآن في مدينة سري كانيه، هي أسر مرتزقة داعش، وجاءت من مخيم الهول وعين عيسى ومن المخيمات الموجودة في تركيا، قبل الاحتلال لم يكن هناك أي عراقي سوانا في المدينة".

وتنحدر أسرة اللاني التي تقطن اليوم مخيم واشو كاني، من محافظة بيسان العراقية، لجأت إلى سوريا وقطنت مدينة سري كانيه منذ عام 1990، بسبب توتر الأوضاع في العراق عقب اجتياح العراق لدولة الكويت، واستقر في المدينة برفقة 6 من أفراد أسرته.

ويشير العم العراقي عبود مزعل جبر في نهاية حديثه، إلى أن هدف الاحتلال التركي، هو استكمال وتنفيذ مشاريعه الاحتلالية في إطار إحداث التغيير الديمغرافي للمنطقة، وتوطين أسر مرتزقته.

(أ م)

ANHA