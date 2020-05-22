تركيا تحرق قوت شمال وشرق سوريا والجيش الليبي يتوعد بعملية مؤلمة لأردوغان

تطرقت الصحف العربية اليوم, إلى الوضع السوري, بالإضافة إلى التصعيد الشعبي التونسي ضد الغنوشي, وإلى المعارك الجارية في ليبيا.

العرب: تركيا تستهدف قوت كرد سوريا

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع في الشأن السوري, كان أبرزها حرق تركيا للمحاصيل الزراعية في شمال وشرق سوريا, وفي هذا السياق قالت صحيفة العرب " لا تتورع تركيا والميليشيات السورية الموالية لها عن استخدام أي أسلوب أو وسيلة لضرب الوجود الكردي بالقرب من حدودها على الجانب السوري، وآخرها تعمد إشعال الحرائق في المحاصيل الزراعية في شمال شرق سوريا، مع اقتراب موسم الحصاد".

وأضافت "سبق أن عمدت تركيا قبل فترة إلى قطع المياه عن معظم سكان محافظة الحسكة في خطة أثارت انتقادات المنظمات الدولية، لاسيما وأنها تزامنت مع خطر تفشي وباء كورونا".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام مرتزقة أنقرة على مدار الأيام الماضية، بإضرام النيران في حقول ومحاصيل زراعية تعود ملكيتها إلى المدنيين على مقربة من مناطق سيطرتها شرق وشمال شرق سوريا، وذلك عبر استهدافها بالقذائف، وسط صعوبات بالغة يواجهها الأهالي في إخماد تلك الحرائق المفتعلة، نظراً لقربها من مناطق نفوذ الأتراك والمرتزقة، في أرياف حلب والحسكة والرقة.

ونشبت الأربعاء حرائق جديدة في شمال شرق سوريا، جراء قصف القوات التركية ومرتزقتها على محاصيل القمح والشعير هناك، وطالت الحرائق قرى معشبة وعبوش وخربة شعير الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من خطوط التماس مع مرتزقة تركيا.

الشرق الأوسط: دعوات لتدخل رئيس تونس لوقف «تجاوزات الغنوشي»

وفي الشأن التونسي قالت صحيفة الشرق الأوسط "دعت سبعة أحزاب معارضة في تونس، الرئيس قيس سعيّد، إلى التدخل وفرض سلطاته في ملف السياسة الخارجية للبلاد، بعد المواقف الأخيرة لراشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» ورئيس البرلمان التونسي، وخصوصاً تهنئته رئيس حكومة الوفاق الليبية بدخول قواتها إلى قاعدة الوطية الجوية، ما يهدد الحياد التونسي في الملف الليبي.

وأدانت الأحزاب السبعة، الاتصال الذي أجراه الغنوشي بالسراج، معتبرة أنه يمثل «تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وتوريطاً لها في النزاع الليبي»، وقالت الأحزاب المعارضة إن من صلاحيات رئيس الجمهورية التدخل في ملف السياسة الخارجية للبلاد.

البيان: عملية جوية واسعة للجيش الليبي

ليبياً, قالت صحيفة البيان "قال رئيس أركان القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي، صقر الجروشي، إن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، مضيفاً إن الساعات القادمة، ستكون مؤلمة جداً على أردوغان، فيما تواصل تركيا، دعمها للميليشيات الإرهابية في ليبيا، في مسعى لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض حرباً ضارية ضد الميليشيات الإرهابية وشبكات التطرّف.

وأوضح الجروشي، أن جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن المحتلة، هدف مشروع لمقاتلات سلاح الجو الليبي، وأهاب بالمدنيين الابتعاد عنها، مضيفاً: «نطمئن الشعب الليبي، بأننا سندافع عنهم بكل ما أوتينا من قوة، حتى نفني العدو المحتل، أو نفنى فوق تراب بلادنا الطاهر».

وأكمل رئيس أركان سلاح الجو: «نوجه تحذيراً أخيراً إلى المغرر بهم والمنضمين إلى الميليشيات، بأن يُسلموا أنفسهم، حتى لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع قوات الجيش الليبي».

(ي ح)