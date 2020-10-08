تركيا تفتح جبهة جديدة وأوروبا تحذر

وقال أناستاسيادس في بيان مكتوب "قرار تركيا ونظام الاحتلال بمد جزء من السياج في المدينة للاستخدام ... انتهاك غير قانوني وواضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي."

وفتحت السلطات القبرصية التركية، أمس الأربعاء، جزءاً من فاروشا، وهي المرة الأولى منذ عقود التي يتمكن فيها مدنيون من الوصول إلى هذه المنطقة العسكرية المحددة.

وحذرت المفوضية الأوروبية اليوم، تركيا من التطورات المثيرة في مدينة فاروشا القبرصية.

وفي خطوة ستزيد حتماً من حدة التوتر بين تركيا وقبرص واليونان بشأن الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، أعلن في أنقرة إعادة افتتاح ساحل "فاروشا" الواقع في الجهة التركية القبرصية.

واعتباراً من اليوم الخميس، تفتح ما تسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" المنطقة الساحلية لمدينة فاروشا جزئياً والتي تعرف باسم "لؤلؤة" قبرص والتي ظلت مقفرة منذ احتلال الجيش التركي القسم الشمالي في الجزيرة المتوسطية عام 1974.

وفور الإعلان عن الخبر توالت الإدانات الأوروبية، خاصة إدانة نيقوسيا القوية "لقرار المحتلّ التركي"، معبرة أنّ هذا "العمل غير القانوني والاستفزازي الذي قامت به تركيا سيُدان أمام مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باعتباره عملاً ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخلاصات المجلس الأوروبي".

بينما جاء على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد "قلق بشكل بالغ" إزاء "التطورات التي حدثت اليوم بخصوص فاروشا". وأضاف "هذه الأحداث ستؤدّي إلى توتّرات متزايدة وتهدّد بتعقيد الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات حلّ القضية القبرصية".

(ي ح