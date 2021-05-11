تركيا تعود لعادتها القديمة وتحرق محاصيل الأهالي في كوباني

واستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته الحقول الزراعية انطلاقًا من حي جرابلس التحتاني على الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لاحتلال تركيا منذ عام 2016.

وقالت مراسلتنا، نقلًا عن أهالي المنطقة، إن المرتزقة استهدفوا الحقول في محيط بلدة الشيوخ الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات قبالة مدينة جرابلس بالأسلحة الرشاشة مستخدمين الطلقات الحارقة، وذلك بغية إحراق المحاصيل الزراعية.

وتتكرر عمليات إحراق المحاصيل الزراعية من جانب تركيا ومرتزقتها كل عام مع حلول موسم الحصاد، في شكل من أشكال الحرب العدائية ضد شعوب المنطقة، يضاف إليها حبس المياه والحصار، وذلك لتجويع الأهالي.

(د أ/ج)

ANHA