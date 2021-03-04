تركيا تعترض مجددًا على قرار الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا

واحتجت تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني على قيام فرقاطة حربية ألمانية بإجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر المتوسط، وذلك في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة بعملية إيريني.

وفي سياقٍ متصل، أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الخارجية التركية اعترضت في شباط/ فبراير على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا، والسفينتان تحملان العلم التركي.

وتأسست بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2020، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، صعّدت تركيا تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق، ضد الجيش الوطني الليبي، بالأسلحة والعتاد، كما نقلت آلاف المرتزقة السوريين، ودفعت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس.

وعلى الرغم من أن أطراف الصراع الليبي توصلوا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، إلى اتفاق بوقف إطلاق النار وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية خلال مهلة 3 أشهر لمغادرتهم البلاد، والمهلة انتهت ومرتزقة تركيا لا تزال باقية هناك.

(ي م)