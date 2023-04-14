تركيا مصرة على مواصلة احتلالها للأراضي السورية

قال وزير خارجية دولة الاحتلال التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لن تقبل بأي شروط مسبقة تؤدي إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع حكومة دمشق، بما في ذلك سحب قواتها من الأراضي السورية.

وقال لوسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال يوم أمس: "إن الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة"، مضيفاً: "لن نقبل بشرط الانسحاب من الأراضي السورية من أجل التفاوض"، متذرعاً بوجود: "تهديدات لبلاده في سوريا".

ويأتي حديث أوغلو بالتزامن مع دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري، تركيا إلى سحب قواتها من سوريا، في موقف يؤكد أن التوتّرات لا تزال قائمة بين الطرفين على الرغم من جهود رأب الصدع.

وجاءت تصريحات شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة عقب محادثات بينهما.

حديث أوغلو جاء بدروه، بعد عقد اجتماع في موسكو جمع نواب وزراء خارجية (سوريا وتركيا وروسيا وإيران)، وتأجيل اجتماع وزراء الخارجية إلى أوائل أيار، وذلك نتيجة إصرار حكومة دمشق على خروج الاحتلال التركي من سوريا ووقف أنقرة دعمها للمرتزقة.

(م ش)