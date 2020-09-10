تركيا محور المحادثات خلال القمة الأوروبية

ويضم القمة التي ستُعقد اليوم في فرنسا، كل من وزراء إسبانيا ومالطا وإيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان في محاولة للتوصل إلى موقف موحد ونزع فتيل الأزمة الحالية بين تركيا وكل من اليونان وقبرص.

وقال الرئيس الفرنسي، إن علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا ستكون محور المحادثات خلال القمة الأوروبية في بروكسل يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام يونانية أن أثينا ستقدم للناتو اليوم، مقترحات لحل أزمة المتوسط، وأنها ستؤكد على التمسك بمطلب انسحاب السفن التركية من المتوسط، وأشارت كذلك إلى أن أثينا ملتزمة بالحوار لحل أزمة المتوسط من دون تهديد أو ابتزاز، وأنها ستعرض على الناتو أدلة على الانتهاكات التركية.

(ي م)