تركيا لا تستطيع كسر إرادتنا وسنزيد من قدراتنا لإتمام مسيرتنا

البيان قرئ بحضور نساء في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات، في ساحة الشهيد عكيد من قبل نائبة هيئة المرأة في إقليم الفرات روزين محمد.

ورُفع في البيان لافتات كتب عليها "كلنا زهرة بركل" وصور الشهيدات الثلاث.

وجاء في نص البيان:

"ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف إرادتنا وحريتنا, نعم لقد كانت زهرة بركل والأم أمينة مصدر قوتنا وإرادتنا وعنفوان كل إمرة حرة.

الشهيدة زهرة بركل شابة من مدينة كوباني كانت مسيرتها حافلة بالنضال، فقد عملت في دار المرأة والهلال الأحمر وديوان مجلس الشعب وفي البلديات والرئاسة المشتركة لهيئة العدل، وفي عام 2018 عملت كإدارية في مؤتمر ستار إلى أن طالتها يد الغدر بتاريخ 23/6/202 لتنتهي مسيرتها النضالية في الدفاع عن حقوق المرأة، وهي في ريعان شبابها وأوج عطائها.

نعلم جميعاً أن المرأة في روج آفا أثبتت قدرتها ووجودها في كافة المجالات وأصبحت المرأة الحرة والناجحة.

من هنا باسمنا وباسم جميع النساء الأحرار ندين ونستنكر هذا الجرائم التي تقوم بها تركيا بحق النساء، وندين صمت الدولة الروسية الضامنة في مناطقنا، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك تجاه هذه الممارسات.

وقالت: تركيا تصبو إلى كسر إرادة المرأة والوقوف في وجه تحريرها ونيل حقوقها، فإجرامها لن يكسر إرادتنا ولن يقف في طريقنا، وسنزيد من قدراتنا وقوتنا لإتمام مسيرتنا والنهوض، إذا رحلت زهرة، فستكون هناك آلاف زهرة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُحي النساء وتُمجّد الشهداء .

(كروب/س و)

ANHA