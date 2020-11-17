تركيا بلد قتل النساء.. خلال ثلاثة أيام  امرأتان تُقتلان في تركيا

وبحسب وكالة فرات للأنباء، فقد عُثر على امرأة تُدعى مقبولة ساري، مقتولة في منزلها في يوم السبت الماضي 14 تشرين الثاني الجاري بناحية كورغان في مدينة أردو بتركيا.

وذلك بعد أن فقدت ابنتها الاتصال مع والدتها، فقد استدعت الشرطة للبحث عنها، حيث وُجدت مقبولة ساري مقتولة جرّاء التعذيب حتى الموت.

بالإضافة إلى سرقة أموال وأشياء ثمينة من ممتلكاتها في منزلها.

وسُجّلت جريمة أخرى وقعت في مدينة مرعش بتركيا، حيث قَتل المدعو تانرش زوجته التي تدعى سربيلش بطلقات نارية صباح يوم أمس الإثنين.

واعتقل القاتل من قبل السلطات الأمنية.

مقتل 453 امرأة خلال هذا العام

ووفقًا للإحصائيات التي أعلن عنها مركز البحوث الميدانية الاجتماعية والسياسية في تقريره عن جرائم قتل النساء، فقد قُتلت حوالي 453 امرأة خلال هذا العام، بالإضافة إلى 144 أخريات سُجّل موتهن في ظروفٍ غامضة.

فيما تستنكر المنظمات والمؤسسات والناشطات النسائيات قرار السلطات التركية حول إلغاء اتفاقية اسطنبول التي ترمي إلى منع العنف، وشرعنة قانون "الزواج من المغتصب" الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18 عامًا بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.