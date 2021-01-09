تطرقت الصحف العالمية الصادرة صباح، اليوم، إلى تبعات تعيين بريت ماكغورك، وكذلك العلاقات التركية الروسية الدقيقة.

ذو الخبرة يعتين في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منسق البيت الأبيض الجديد للشرق الأوسط بريت ماكغورك الخبير في الشرق الأوسط والذي خدم في عهد ثلاثة رؤساء سابقين، ومعروف بانتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأصدر فريق بايدن الانتقالي هذا الإعلان يوم الجمعة، ومنح ماكغورك منصباً رفيعًا في البيت الأبيض "كمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويُعرف الدبلوماسي البالغ من العمر 47 عاماً بأنه مدمن على العمل ومحرك سياسي حازم، حيث وصفه أحد الأشخاص الذين عملوا معه في الماضي بأنه "جرافة"، ويفعل كل شيء لإنجازه أعماله.

وماكغورك ليس غريباً على الشرق الأوسط، وربما يكون أحد الشخصيات السياسية القليلة جداً في واشنطن التي خدمت في رئاسات بوش وأوباما وترامب، وفي عهد جورج دبليو بوش.

أصبح المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش في عام 2015، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى نهاية 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب قبل استقالته. ومنذ ذلك الحين، كان ماكغورك يدرّس في جامعة ستانفورد، وأصبح أيضاً صوتاً موثوقاً به في حملة بايدن خلال السباق الرئاسي.

وقال أحد المطلعين على الحملة الانتخابية للصحيفة إن ماكغورك أطلع بايدن ثلاث مرات على سوريا خلال السباق ثم في الفترة الانتقالية، وتتلاقى وجهات نظره السياسية مع آراء بايدن.

وقالت الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا راندا سليم، لصحيفة ذا ناشيونال: "يُنظر إلى تعيينه في أنقرة على أنه مصدر إزعاج آخر في علاقة معقدة بالفعل وتتصارع على نحو متزايد بين الولايات المتحدة وتركيا".

وقال مصدر أمريكي مطلع على تفكيره إنه يرى بأن أردوغان بمثابة عقبة سياسية، وقال المصدر "تركيا أعاقت مهمته في قتال داعش، وستكون أولويته الأولى هو العمل مع الحلفاء الذين يوافقونه الرأي".

توازن دقيق في ثلاث بؤر ساخنة

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها "في السنوات الأخيرة، كثفت أنقرة وموسكو دبلوماسيتهما، مع تجاوز البلدين الطموحين العواصف في علاقتهما المعقدة من خلال التعاون في مجالات متعددة، حيث يعتمد تعاونهم على توازن دقيق للغاية في ثلاث مناطق ساخنة رئيسية: سوريا وليبيا وقره باغ.

ويمكن اعتبار سوريا وليبيا صراعات قوة طويلة الأمد، ولكن أيضًا هي جزء من نزاع جيوسياسي أوسع ومع ذلك، دخلت قره باغ، التي كانت صراعًا مجمّدًا لسنوات عديدة، كقضية جديدة على قائمة العلاقات الهشة التركية الروسية في أواخر العام الماضي.

وعلى الرغم من التوصل إلى حل في قره باغ، فمن الواضح تمامًا أن أنقرة وموسكو بعيدتان عن أن تكونا في نفس الجانب. كانتا على خلاف خلال الحرب التي استمرت ستة أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان والتي تركزت على المنطقة المتنازع عليها. جاء اجتماع جاويش أوغلو-لافروف الأخير في وقت أنهى البلدان جهودهما لإنشاء مركز مشترك لمراقبة تنفيذ الاتفاقية الأذربيجانية الأرمينية. وحاليا، تراقب تركيا وروسيا بشكل مشترك وقف إطلاق النار الدقيق، حيث أرسلت أنقرة بالفعل الدفعة الأولى من قواتها لتتمركز في وسط محافظة أغدام في أذربيجان.

وقره باغ ليست النقطة الساخنة الوحيدة التي تشارك فيها القوات التركية والروسية في دوريات مشتركة، كما يقومون بمهمة دورية مشتركة في محافظة إدلب السورية، على طول الطريق السريع M4 الاستراتيجي.

ومع ذلك، فإن هذه المسارح الثلاثة ليست المناطق الوحيدة التي تتعارض فيها المصالح التركية والروسية، فالبلدان على طرفي نقيض بخصوص قضية القرم، فبعد يومين من إعادة تأكيد العلاقات مع موسكو، قال جاويش أوغلو إن الموقف التركي بشأن عدم الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم لم يتغير، وتدرك موسكو موقف أنقرة من شبه جزيرة القرم وتواصل تأكيد موقفها. حتى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اعترف بأن شبه جزيرة القرم هي "اختلاف كبير" في العلاقة بين موسكو وأنقرة.

إيران تحظر استيراد لقاحات كورونا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

بينما خصصت صحيفة الغارديان البريطانية، إحدى صفحاتها للتطرق إلى عدم شراء اللقاحات من أمريكا، وقالت "أعلن المرشد الأعلى في إيران إن اللقاحات التي تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستمنع من دخول إيران، على الرغم من أن بلاده عانت من أسوأ انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

وقال آية الله علي خامنئي في خطاب أذاعه التلفزيون "استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى البلاد ممنوع، إنها غير موثوقة على الإطلاق، وليس من المستبعد أنهم يريدون تلويث دول أخرى".

وعكست تعليقات خامنئي العلاقات المتوترة بين إيران والغرب، والتي لم تنحسر في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

(م ش)