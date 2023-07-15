ترحيل ٤٢ لاجئاً سورياً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بترحيل ٤٢ لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مقاطعة كري سبي المحتلة.

ووثقت وكالتنا ترحيل ١٦٠ لاجئاً يوم أمس الجمعة جلهم من مدن" حماة، حلب، إدلب، ريف دمشق وغيرها من المدن السورية"، ليرتفع بذلك عدد المرحلين خلال ٢٤ ساعة إلى ٢٠٢ لاجئ سوري.

هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين من تركيا باتجاه الأراضي السورية تنفيذاً لتصريحات المسؤولين الأتراك في بداية شهر نيسان من العام الماضي بتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تحتلها من سوريا مثل " جرابلس، كري سبي، سري كانيه".

ووثقت وكالتنا منذ تاريخ إعلان مشروع تركيا الاستيطاني ترحيل أكثر من ٢٢ ألف لاجئ، قامت بتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

واحتلت تركيا مقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من أريافها عقب عدوان غاشم شنته على مناطق شمال وشرق سوريا في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩، تسبب بتهجير أكثر من ١٠٠ ألف من سكانها الأصليين.

(كروب/ك)

ANHA