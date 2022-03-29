ترحيب واسع بإجراءات قوى الأمن الداخلي ضد محتكري المواد الغذائية

شكلت استجابة قوى الأمن الداخلي لشكاوى المواطنين حول احتكار بعض التجار لمادة السكر في السوق، وإقدامها على حملة مداهمات استهدفت مخازن بعض التجار ومنازلهم، في ناحية الشدادي، ومصادرتها لكميات كبيرة من السلع المحتكَرة وفي مقدمتها مادة السكر وتوزيعها في السوق، ارتياحاً لدى أهالي المنطقة.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي السبت الفائت، من مصادرة كميات كبيرة من السكر، تجاوزت أكثر من ٣٠٠ كيس سعة ٥٠ كغ، في وقت كان يشتكي فيه أهالي الناحية من فقدان مادة السكر في الأسواق، وسط تأكيد الموزع الرئيس في الناحية (مؤسسة نوروز) توزيع المادة على أصحاب المحال والتجار لبيعها في الأسواق.

في لقاء لوكالتنا مع الأهالي في ناحية الشدادي وقراها، أوضح المواطن رياض الداغر، أن هذا النوع من الحملات سيحد من الاحتكار في الأسواق، وسيسهم في توفر السلع الرئيسة التي تطرح في الأسواق، متقدماً بالشكر إلى قوى الأمن الداخلي على التدخل ومحاربة التجار المحتكرين، مطالباً قوى الأمن الاستمرار في مكافحة طمع ضعاف النفوس.

ولفت الداغر أن عدد السجلات التجارية الخاصة أو المقطوعة من قبل غرفة التجارة والصناعة، كبير فيما لا يتناسب مع واقع المحال التجارية في الناحية، ومع ما يتناسب في طرحها السلع في الأسواق وتوفيرها للأهالي، وقال: "لسنا ضد أصحاب السجلات التجارية، إنما ضد من يقوم بتهريبها على حسابنا، فأهل المنطقة أحق بها".

وأكد الداغر أن مؤسسات الإدارة الذاتية ذات الصلة تقوم قدر المستطاع على تسهيل وصول السلع إلى المنطقة، وطرحها في الأسواق إلا أن "أصحاب النفوس الضعيفة هم مَن يقومون بالسرقة واختلاق الأزمات، وعلى قوى الأمن الداخلي تشديد الإجراءات المتخذة بحق المحتكرين ومَن يتعامل معهم".

من جانبه أشاد المواطن صالح الخيري بجهود قوى الأمن الداخلي واستجابتها لشكاوى الأهالي، وإقدامها على حملة دهم لمستودعات تجار الأزمة ومصادرة كميات المواد والسلع التجارية المحتكَرَة، وتوقيف المحتكِرين، وقال: "إن الكميات التي ضبطت في المستودعات تكفي أهالي الشدادي وقراها دون شك".

وناشد خيري أيضاً قوى الأمن الداخلي الاستمرار في حملتها وتوسيعها لتشمل الأفران ومحطات الوقود، للقضاء على المحتكِرين وضعاف النفوس والفاسدين، قائلاً: "في حال توسيع الحملة سوف تؤمن حاجة المواطنين".

(أم)

ANHA