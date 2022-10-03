طرفا الصراع في اليمن يتبادلان الاتهام بشأن فشل تمديد الهدنة

وقالت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن "الهدنة التي بدأت قبل ستة أشهر جلبت منافع عدة لقطاع واسع من اليمنيين نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة والتحالف العربي" رغم ما وصفته بأنه "تعنت الحوثيين".

واتهم البيان جماعة الحوثي بأنها عمدت إلى التهرب من استحقاقات الهدنة "بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها".

ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى "التعامل الجاد والمسؤول مع الجماعة المسلحة في ظل تهديداتها الجدية الأخيرة، وحث على إدراجها على قائمة الإرهاب، وفرض عقوبات على قادتها لدفعها إلى التخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام دون شروط"، بحسب البيان.

من جانبه كشف عضو الوفد الوطني التابع لجماعة انصار الله "الحوثي" عبد الملك العجري اليوم الإثنين، عن تفاصيل ما وصفه "مراوغة ومغالطات دول العدوان خلال المفاوضات"، محملاً إياها مسؤولية فشلها.

وقال العجري: "إن المفاوضات كانت بالأساس مع دول العدوان وهي من تتحمل مسؤولية فشلها، فهي من يتحكم ويعبث بثروات اليمن النفطية ويعرقل دفع المرتبات، ويحتجز السفن ويقتادها إلى موانئها، ويغلق الأجواء اليمنية".

وأضاف: "إن ما يسمى المجلس الرئاسي المعين من السعودية لا يملك من أمره شيئاً ولا يستطيعون الاجتماع إلا بحضور ولي أمرهم".

وأكد العجري أن "الوفد المفاوض طالب بالمساواة بين الموظفين اليمنيين في كل محافظات الجمهورية مدنيين وعسكريين"، قائلاً: "في أي قانون وبأي حق تريدون منا الموافقة على حرمان الشرطي ورجل المرور ورجل الأمن في المحافظات غير المحتلة من حقهم في الراتب أليس لهم أسر وأطفال؟!"

وكانت الهدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين قد دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل بوساطة من الأمم المتحدة استمرت لشهران قبل أن يتم تمديدها لمرتين، كان أخرها في الثاني من آب/ أغسطس المنصرم، حيث أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن أطراف الصراع في اليمن وافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وقال المبعوث حينها في بيان، إن "الطرفين (الحكومة وجماعة الحوثي) اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 آب/ أغسطس 2022 وحتى 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2022".

وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثي" على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمال البلاد وغربها، بينما تأخذ الحكومة اليمنية من عدن في الجنوب مقراً له، وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 370 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

(د ع)