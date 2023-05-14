طرفا الصراع في السودان يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

يُنتظر أن يستأنف طرفا الصراع في السودان، اليوم، المحادثات في جدة بشأن "كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية"، وفق ما كشفت عنه وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول دبلوماسي سعودي.

وأوضحت الوكالة أن "المحادثات ستركز على سحب القوات من المناطق المدنية، إضافة إلى فتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية".

يأتي ذلك فيما حذر حزب المؤتمر السوداني من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة، مع غياب أجهزة الدولة، ودعا إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدة الذي وقّعه ممثلو الجيش والدعم السريع مؤخراً.

وقال الحزب في بيان، إن "ميليشيا مسلحة شنّت هجوماً على مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور أمس، تسبّب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين".

وقال البيان إن "غياب أجهزة الدولة والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة، دفع المواطنين للتسلّح للدفاع عن أنفسهم، فيما انعدمت كل الخدمات الأساسية، الصحية منها والخدمية مثل مصادر المياه".

ومع تجدد الاشتباكات، مدّدت سلطة الطيران المدني في السودان أمس إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى نهاية الشهر الجاري، وقالت الهيئة في بيان، إنه تقرّر تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 أيار/ مايو.

وتستثنى من ذلك رحلاتُ المساعدات الإنسانية ورحلاتُ الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

يشار إلى أن طرفي الصراع في السودان كانا قد وقّعا الخميس في جدة، على إعلان بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بعد 4 أسابيع من قتالٍ دامٍ أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وتسبب في فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وجعل البلاد على شفا حرب أهلية وكارثة إنسانية ضخمة.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان "أن الطرفين الموقّعين على الاتفاق سيلتزمان بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، فضلاً عن الاتفاق على انسحاب القوات العسكرية من المستشفيات والعيادات الطبية، والسماح بدفن الموتى باحترام".

(د ع)