طرفا الصراع الليبي يوقعان اتفاقًا دائمًا لوقف إطلاق النار

وأعلنت البعثة الأمنية، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا حول وقف إطلاق النار.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الأطراف الليبية وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا.

وأوضحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم"

والأربعاء الماضي، أعربت ستيفاني وليامز عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي تجري بين أطراف الصراع على عدة أصعدة، مرجحة أن يستمر المناخ الإيجابي، وهو ما أسفر بالفعل عن التوصل إلى اتفاق في النهاية.

وأعلنت ويليامز أن المجتمعين في جنيف توصلوا إلى توافق حول العديد من القرارات الهامة، منها ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري، فضلًا عن فتح المسارات الجوية والبرية.

كما شددت على أن التدخل الخارجي في البلاد الغارقة منذ سنوات في النزاع والقتال، كبير جدًّا وغير مقبول.

وفيما يتعلق بمسألة رحيل المرتزقة، أوضحت أن الفرقاء اتفقوا خلال جولتين من مفاوضات اللجنة الامنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المرتزقة لأي جهة انتموا من البلاد، خلال 90 يومًا، بعد تشكيل حكومة موحدة.

وكشفت أن الأطراف الليبية توصلوا بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة بينهم، مضيفة أن هناك تفاؤلًا كبيرًا في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

(ش ع)