تردد بغداد يحبط آمال العراقيين في مخيم الهول بالعودة إلى ديارهم

وشغل موضوع موافقة الحكومة العراقية، وبرقية الموافقة التي أرسلتها الحكومة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حول إجلاء 500 عائلة عراقية من مخيم الهول شرق سوريا، وعودتها عن القرار واعلانها الرفض، الرأي العام المحلي والعالمي، وأثارت تساؤلات عدة حول الأسباب.

الاسر العراقية الراغبة في العودة إلى ديارها في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، خلال الأسبوع الفائت اعينها كانت تترقب تحديد موعد تسيير أولى رحلات عودة العراقيين إلى الأراضي العراقية، بعد ان أعلنت الحكومة العراقية موافقتها على استعادة 500 اسرة عراقية إلى أراضيها، الا انها خذلت بعد عودة الحكومة لرفض عودتهم مرة أخرى.

ويقطن مخيم الهول حسب آخر إحصائية لإدارة المخيم 30738 شخصاً ضمن8256 عائلة من الجنسية العراقية يتوزعون بين "رجال، ونساء، وأطفال"، إلى جانب عدد مماثل من الأشخاص من اسر مرتزقة داعش "السوريين، العراقيين، الأجانب".

عودة موضوع إجلاء العراقيين من مخيم الهول للواجهة

منذ بداية نيسان/ابريل الفائت أبلغت الحكومة العراقية عبر وفد حكومي من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وبعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، إدارة مخيم الهول عن موافقتها على عودة 500 عائلة عراقية إلى الأراضي العراقية، ممن وصلت سجلاتهم من إدارة مخيم الهول للحكومة العراقية عام 2018.

وجاءت الإبلاغ خلال زيارة للوفد الحكومي والمنظمات لمخيم الهول، بعد سلسلة زيارة سابقة للوفد إلى المخيم، وبعد جهود مشتركة بين الطرفين، ومباحثات امتدت لأكثر من عامين، بعد توقف رحلات عودة العراقيين منتصف عام 2018، حسب ما أكده عضو مكتب الخروج في مخيم الهول منير محمد لوكالتنا في الـ 7 من نيسان الفائت.

ومع وصول الموافقة بدأت إدارة مخيم الهول، بعملية تجديد تلك البيانات على الفور، المرفوعة مسبقا للراغبين بالعودة، والـ 500 عائلة التي تم الموافقة عليها، حسب نفس تقرير الوكالة، ونفس المصدر، وقال حينها في التقرير منير محمد "بعد تدقيق ثبوتيات الأشخاص، والحصول على الموافقات الأمنية، الإدارة ستستمر في تسيير الرحلات على دفعات كل دفعة 100 عائلة حتى الوصول إلى الـ 500 عائلة التي تمت الموافقة على استعادتهم من قبل الحكومة العراقية".

https://hawarnews.com/ar/haber/awdh-tsyyr-rhlat-allajeyn-alaraqyyn-mn-mkhym-alhwl-ila-bldhm-h48609.html

بدء ظهور العراقيل

مع الانتهاء من تجديد البيانات بدأت الحكومة العراقية بعرقلة رحلات عودة العراقيين، عبر مطالبتها للإدارة الذاتية وإدارة مخيم الهول بتسليم تلك العوائل بشكل سري، دون الإعلان عنها، وبعيدة عن وسائل الاعلام، ظهر ذلك بعد ان نشر مسؤول المكتب الإعلامي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عامر مراد، تنويه للصحفيين في احدى غرفة تنسيق عمل الإعلاميين على الواتس اب انه لن يسمح للوسائل الإعلامية مواكب أولى رحلات العودة تلك.

ورغم موافقة الإدارة الذاتية على شروط الحكومة العراقية، في اجراء التسليم بعيد عن وسائل الاعلام وعدم التحدث لوسائل الاعلام حول هذه الرحلات، بعد تأكدها بانها ستسير تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالرغم من رعاية الأمم المتحدة لتلك الرحلات، ومتابعة أمور العائدين في الأراضي العراقية، عادت الحكومة العراقية لرفض البدء بالإجلاء.

وجاء تأكيد الغاء الحكومة العراقية إعادة العراقيين من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية، بعد بيان نشره عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان دوبرداني، على موقعه الرسمي على التواصل الاجتماعي، قال فيها "الحكومة العراقية تلغي قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر".

وذلك بدا واضح قبيل تسير أولى تلك الرحلات "رحلات عودة العراقيين من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية"، بيوم واحد التي كانت من المقرر يوم الخميس من الأسبوع الماضي، من خلال خروج المسؤولين العراقيين مجددا في تصريحات إعلامية، رفضوا فيها إعادة العراقيين القاطنين مخيم الهول إلى الأراضي العراقية، مما أدى إلى توقف تلك الرحلة.

وفي السياق نفسه أيضا وفي اليوم الذي من المقرر ان يتم فيه تسير اول رحلة، وجه محافظ نينوى نجم الجبوري يوم الخميس الماضي 6 أيار/مايو الجاري رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مطالبا إياه التريث في إعادة العراقيين ممن هم في مخيم الهول، وموضحا بان قرار اعادتهم إلى مخيم القيارة في نينوى لاقى سخط ورفضا شعبي واسع للعودة.

وكذلك صعبت مهمة إعادة العراقيين إلى الأراضي العراقية من ناحية أخرى رفض وجهاء العشائر في محافظة نينوى لإعادة العراقيين، ووجهاء المناطق التي من المقرر ان يتم استقبال العائدين فيها ضمن مخيم جدعة في ناحية القيارة جنوبي نينوى العراقية.

تبعات الغاء الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها، وموقف الإدارة الذاتية

وشكل تغير الحكومة العراقية السريع لقرارها القاضي بإعادة مواطنيها من مخيم الهول إلى البلاد، سخط شعبي وسط الاسر العراقية في المخيم من جديد حيال هذا التغير في الموقف، واصفين إياه بالقرارات الغير مسؤولة والفاشلة، وفتح باب التساؤلات والحيرة امام الاسر، وكذلك بين العراقيين في الأراضي العراقية.

ولتبقى الإدارة الذاتية من جهتها ثابتة على موقفها في تسيير الرحلات إلى الأراضي العراقية في حال عودة قرار حكومة العراق بما يخص استقبال مواطنيها، مؤكدة على استمرارها في التواصل مع جميع الأطراف لاستعادة رعاياهم وفي مقدمتها العراق.

وهذا ولم يصدر إلى لحظة اعداد التقرير اية تصريحات رسمية من الأمم المتحدة الراعية لعملية إعادة العراقيين، ممن هم في مخيم الهول شرق سوريا إلى الأراضي العراقية.

وأيضا وفي تقرير لوكالتنا، تحت عنوان " ملف داعش في سوريا يبقى عالقًا وتقصير من مجلس الأمن رغم وجود الحلول"، تشير المعطيات إلى أن الدول الأجنبية كذلك ليست عازمة على إجلاء رعاياها، أو الدفع نحو محاكمتهم، أو إيجاد حل للملف المعلق، لأن الزيارات تقتصر على استعادة الأطفال.

https://hawarnews.com/ar/haber/e2808be2808be2808be2808be2808be2808be2808bmlf-daash-fy-swrya-ybqa-aalqana-wtqsyr-mn-mjls-alamn-rghm-wjwd-alhlwl-h50111.html

(م)

ANHA