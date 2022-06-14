تربية الديدان للحصول على السماد الطبيعي.. مشروع جديد في تربه سبيه

منذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كانت الحياة التشاركية الكومينالية أحد أهم دعائمها في بناء المجتمع وتطويره وعليه بنيت العديد من المشاريع الكومينالية في المنطقة من خلال الجمعيات التعاونية في كافة المجالات.

وفي قرية حاصودة، (جنوب غرب ناحية تربه سبيه)، التابعة لمقاطعة قامشلو، أسس 5 أشخاص بينهم خبير زراعي جمعية هي الأولى من نوعها في شمال وشرق سوريا من خلال محاولتهم التخلص من السماد الكيماوي وإنتاج سماد طبيعي باستخدام ديدان خاصة تنتج السماد الطبيعي من خلال فضلاتها.

الجمعية تأسست قبل أكثر من عام إلا أنها لاقت صعوبة في الحصول على الديدان الخاصة بإنتاج السماد الطبيعي.

وبعد عدة محاولات استطاعت الحصول عليها عن طريق العاصمة السورية دمشق، حيث استوردت في بداية الأمر 2500 دودة وباشرت بمشروع تربية الديدان في حوض من أكياس "الخيش" لعدم توفر الإمكانات في بناء أحواض مخصصة.

ورغم قلة الإمكانات والصعوبات التي واجهت تأسيس الجمعية إلا أنها بالإرادة حققت نجاحها وتكاثر الديدان واليوم يملكون أكثر من 5 آلاف دودة منتجة للسماد الطبيعي ومن المتوقع بحسب المشرفين على المشروع أن يتم توريدها للمزارعين الراغبين بالاستفادة منها خلال أقل من عام.

ويهدف المشروع إلى استخلاص سماد عضوي للزراعة، وذلك باستخلاص مادة الكمبوست، والتي تنتج عن طريق دودة الكمبوست، التي تتغذى على المخلفات العضوية، وتحولها إلى سماد عضوي صالح للبيئة والنبات والإنسان، ويطلق عليه "الكمبوست".

حيث تربى الديدان ضمن فضلات الأبقار بتغطية هذه الفضلات بأكياس النايلون لمدة 15 يوم وخلطها بأوراق الشجر وبعض الخضروات وعلف الحيوان بعدها يقومون بتغطية حوض تربية الديدان من هذه الفضلات ورشها بالماء من أجل تكاثر الديدان.

هذا وتنتج كل بيضة من بيوض الديدان المنتجة للسماد الطبيعي من 3 ديدان إلى 7 بحسب تغذيتها الطبيعية، ويعتمد المشروع الحالي على سلالات الديدان البيضاء والحمراء الخاصة بإنتاج السماد الطبيعي.

الإداري في الجمعية والمشرف على المشروع، خليل صالح قال لوكالتنا إن فكرة المشروع جاءت بعد ملاحظتهم أن التربة الزراعية في شمال وشرق سوريا أصبحت قليلة الإنتاج لكثرة استخدام السماد الكيمياوي الذي يؤثر على خصوبتها، وحاولوا توفير سماد طبيعي فجاءت فكرة تأسيس الجمعية وجلب الديدان الخاصة بإنتاج السماد الطبيعي.

صالح أشار إلى أنهم لاقوا صعوبة في جلب الديدان وبعد الحصول عليها قاموا بتدريب أنفسهم لمدة 3 أشهر وباشروا بمشروعهم، بالاعتماد على تجارب دولية في تربة الديدان.

وأكد الإداري في جمعية حاصود، إن نشر وتربية هذه الديدان في الأرض لمدة 5 سنوات تعادل رش السماد الكيماوي لـ 50 سنة.

ونوه إلى أنهم بصدد توريد الديدان إلى المزارعين خلال أقل من عام والاعتماد عليها في إنتاج السماد الطبيعي في الأرض في محاولة للتخلص من السماد الكيمياوي.

(سـ)

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