تربه سبيه... مطالب لإعادة افتتاح الأفران الحجرية والمديرية ترد المسألة قيد الدراسة

ظهرت خلال الفترة الأخيرة أزمة نسبيّة في تأمين مادة الخبز بناحية تربه سبيه، بعد قطع مادة الطحين عن الأفران الحجرية في الناحية، والتي يبلغ عددها 6 أفران، وتقليل كميات الطحين المخصّصة للأفران النصف آلية. وكانت الأفران الحجرية تسدّ جزء من حاجة الأهالي إلى الخبز.

وتنتشر في مدن وأرياف إقليم الجزيرة العديد من الأفران الحجرية، والتي كانت تحصل من الجهات المعنيّة على مادة الطحين بالسعر المدعوم، وتسدّ جزءًا كبيرًا من حاجة الأهالي.

وفي الفترة الأخيرة، وبعد ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار الخبز السياحي، لجأ بعض أصحاب الأفران الحجرية إلى بيع الطحين المخصّص لها بأسعار مرتفعة إلى الأهالي. وعليه وبهدف ضبط هذه الظاهرة عمدت مديرية الأفران إلى قطع مادة الطحين عن هذه الأفران بشكل مؤقّت إلى حين دراسة الموضوع.

أهالي ناحية تربه سبيه طالبوا مديرية الأفران في إقليم الجزيرة، بإعادة توزيع مادة الطحين على الأفران الحجرية او إيجاد بديل لهذه الأفران.

المواطن، بشير يونس، نوّه إلى أنّ قطع الطحين عن الأفران الحجرية، تسبّب في حدوث أزمة كبيرة على الأفران النصف الآلية، وطالب الجهات المعنية بإعادة تخصيص مادة الطحين لهذه الأفران ومحاسبة الأفران التي لا تتقيّد بالتوزيع المتساوي للطحين وبيعه.

كما نوّه، باسم المحو، إلى أنّ انقطاع الطحين عن هذه الأفران، تسبّب بمشكلة اقتصادية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث أنّ أسعارها مناسبة جدًا مقارنًة مع الخبز الآلي نظرًا لأنّها تباع بالسعر المدعوم.

ثائر علي الحوّار، صاحب أحد الأفران الحجرية، بيّن أنّ فرنه هوالوحيد في حي الثورة بناحية تربه سبيه، والحي يفتقر إلى وجود أي فرن آخر، وأنّ الفرن مصدر رزق لحوالي 5 أُسر. وقال إنّهم طالبوا مديرية التموين ومديرية الأفران بإعادة مادة الطحين وإلى الآن لم يتم الرد على مطلبهم.

وبدوره أشار، معاذ عبد الجليل، صاحب الفرن الحجري إلى أنّ مديرية الأفران قامت بقطع مادة الطحين عنهم منذ بداية شهر آذار، وأنّهم راجعوا كافة المؤسسات ولكن دون جدوى.

قطع الطحين إجراء مؤقت

الإداري في مديرية الأفران في إقليم الجزيرة، محمود محمد، بيّن أنّهم قاموا بقطع مادة الطحين عن الأفران الحجرية في مقاطعة قامشلو، نظرًا لإقدام أصحاب الأفران على بيع مادة الطحين إلى المواطنين بدلًا من خبزها، حيث كانوا يستلمون الطحين من المديرية بمبلغ 3 آلاف وبيعها بأكثر من 30 ألف ليرة سورية في السوق الحرّة.

الإداري في مديرية الأفران في إقليم الجزيرة، بيّن أنّ إغلاق الأفران الحجرية إجراء مؤقت ومازال الأمر قيد الدراسة، وسيتم منح الأفران مادة الطحين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات.

(ك)

ANHA