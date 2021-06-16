تربه سبيه.. إغلاق معمل للألبان وإتلاف 2 طن من منتجاته غير المطابقة للمواصفات

تطبيقاً للمادة 51 من قانون حماية المستهلك والتموين وبسبب عدم تطابق المواصفات الغذائية قامت شعبة التموين في ناحية تربه سبيه بإغلاق وتشميع معمل للألبان والأجبان في الناحية كما وقامت بمصادرة البضاعة التي وجدت في المعمل وبلغت أكثر من 2 طن وأتلفتها.

تشميع المعمل جاء بعد فحص عينات من الألبان والأجبان وبعد صدور نتائج الفحص من المخبر وإثبات عدم تطابقها مع المواصفات الغذائية تم إغلاق المعمل ومصادرة المواد الغذائية الموجودة داخله وتحويلها إلى النيابة العامة.

وبعد إغلاق وتشميع المعمل وبالتعاون مع بلدية الشعب في تل معروف وبحضور النيابة العامة لمحكمة الشعب في ناحية تربه سبيه تم إتلاف كافة المواد المصادرة من المعمل في مكب مخصص للنفايات وطمرها.

(ر رل)

ANHA