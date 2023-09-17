تراث مكونات شمال وشرق سوريا يظهر في اليوم الثاني من مهرجان الشهيدة روناهي باور

انطلق مساء أمس على خشبة مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو مهرجان الشهيدة روناهي باور بنسخته السادسة، ويشارك في المهرجان هذا العام 23 فرقة فنية من مختلف مدن ونواحي شمال وشرق سوريا وحلب ومن كافة المكونات.

وفي اليوم الثاني من المهرجان الذي يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من أهالي مقاطعة قامشلو بدأت الفعاليات بتقديم فرقة "ستيركين عفرين" من حلب عروضاً من الدبكات الشعبية منها دبكة "رشكو وقابا ودبكات هوشر سيراني ورقصة سيلنكي وأيضاً دبكة جان جانو لتختتم عرضها برقصة سيسانكي".

بعدها قدمت فرقة" قرجوخ خوسر" من منطقة كوجرات في مدينة ديرك بعض عروض الرقص الفلكلوري لمنطقة الكوجرات منها رقصة "نافرنجي وسيكافي وملاني" وبعض الدبكات الشعبية مثل "كراني ودبكة قيقاني" كما قدمت فرقة "جكدار عرب" من رميلان بعض الدبكات العربية.

وبدورها قدمت فرقة "يرثونة سريان" من مقاطعة قامشلو بعض الدبكات من التراث السرياني على نغمات الأغاني الفلكلورية.

بينما قدمت فرقة الشهيدة ديلان عرب خوسر من تل براك عرضين للرقص الفلكلوري العربي الغنائي لتستمر فعاليات المهرجان بتقديم فرقة الطبقة للتراث عروضاً للرقص الفلكلوري لتراث الطبقة.

واختتم المهرجان في يومه الثاني بتقديم كل من فرق الشهيدة سوسن بيرهات من تل تمر وفرقة الشهيد ولات من قامشلو عروض دبكات كردية وعربية.

(كروب /سـ)

ANHA