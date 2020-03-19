ترامب: واشنطن صادقت على استخدام دواء الملاريا لعلاج كورونا

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفيّ: "بعد بضعة أسابيع سنتمكّن من إحراز نتائج بخصوص اللّقاح، وذلك بعدما كُنّا نعتقد أنّ الأمر سيتطلّب وقتاً طويلاً".

وتابع: "اللّقاح يتطلّب الكثير من الاختبارات، على اعتبار أنّه سيدخل جسد الإنسان.. أؤكّد لكم أنّنا نقوم بعمل رائع على هذا الصّعيد".

وذكر الرّئيس الأميركي أنّ "هناك تجارب سريريّة لعدد من العلاجات، نحن نقوم بها بالفعل"، مشيراً إلى أنّ ذلك سيمكّن الخبراء من معرفة ما هي أفضل الأدوية وأكثرها أماناً لمحاربة كورونا.

وأشار الرّئيس الأميركيّ إلى أنّ إدارة الأغذية والأدوية خفّضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربّما أعوام إلى أيام، قائلاً: "وجّهت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بإزالة أيّة معوّقات أمام جهود إنتاج علاج فعّال لفيروس كورونا ".

كما أكّد أنّ بلاده تبذل جهوداً متواصلة للقضاء "نهائياً" على فيروس كورونا.

وفي هذا الصّدد، أعلن الرّئيس الأميركيّ أنّه تمّت الموافقة على استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا. فيما قال رئيس هيئة الدّواء والغذاء الأميركية إنّ أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كوفيد-19.

كما شدّد ترامب على أنّ "الأولوية" في الولايات المتّحدة حالياً هي "حماية المواطنين". واستطرد قائلاً: "سنقوم بتأمين مواطنينا من التّداعيات الاقتصاديّة لفيروس كورونا".

وتابع: "قُمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصّغيرة والمتوسّطة"، مشيراً إلى أنّ إدارة الغذاء والدواء أحرزت تقدّماً لتأمين احتياجات السّوق المحلّية.

المصدر: وكالات