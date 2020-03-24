ترامب: تركيا والكرد موافقون على إبرام اتفاق سلام

وأوضح ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "قلت لهم (الأتراك)، وقعوا الاتفاق مع الكرد، توصلوا إلى السلام. لكن أردوغان لم يرغب في القيام بذلك. الكرد كذلك لم يريدوا. وفي نهاية المطاف تمت إقامة ما يسمى بالمنطقة الآمنة، الأمر الذي حدث مؤخراً، منذ شهرين تقريباً".

وأضاف: "وها هم بدأوا بالحرب، والأوضاع باتت سيئة جداً، وجرى تدخل من قبل دول أخرى. وأقول لهم الآن، وقعوا على الاتفاق. وهم يردون: نعم، سنبرمه".

يذكر أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أصدرت اليوم بياناً أكدت فيه أنه نظراً للأوضاع التي يمر بها العالم من تهديد وباء كورونا فإنها تدعو جميع أطراف الصراع السوري إلى الامتناع عن أية مبادرات أو أعمال عسكرية، والالتزام الفوري بهدنة إنسانية، وأعلنت أنها من جهتها ستلتزم بحالة الدفاع المشروع وتجنب الخوض في أية أعمال عسكرية، متمنية أن تساعد هذه الهدنة الإنسانية على فتح باب الحوار والحل السياسي وإنهاء حالة الحرب في العالم وسوريا.

المصدر: RT