ترامب: لن نستسلم ولن نتنازل

وذكر ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية، أن الإعلام "لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس"، مضيفاً "الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا".

وتابع: "هذا العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه".

وأوضح: "مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأميركيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة".

وأردف قائلاً: "هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل".

وأوضح ترامب أنه حصل "على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز.. دولتنا سئمت من هذه الأشياء، ولن نتحمل أكثر".

وعاد ليضيف "كانت هناك أدلة موثقة بأننا فزنا بشكل كاسح، لم تكن النتائج متقاربة.. هل تصدقون أن بايدن حصل على أكثر من 80 مليون صوت؟ لابد أن هذه مزحة".

وتابع: "نريد إنقاذ ديمقراطيتنا التي يريدون الإساءة إليها.. الديمقراطيون استغلوا كورونا من أجل تزوير الانتخابات.. دولتنا إذا أمسكها الديمقراطيون ستدمر، ولن نسمح بذلك".

ودعا الرئيس الأميركي أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس، قائلاً "سأسير معكم وسنذهب معاً إلى الكونغرس لتحية السيدات والسادة هناك.. نحن نطلب منهم أن يفعلوا الشيء الصحيح، أي أن يصوتوا فقط على الأصوات القانونية، أعرف أنكم ستسيرون سلمياً وبروح المواطنة لتسمعوا صوتكم".

(ي ح)