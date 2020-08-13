وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، توصلا إلى اتفاق سلام.

ووصف ترامب الاتفاق بـ "التاريخي"، فيما قالت مصادر إسرائيلية: " بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تأجيل خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، مقابل فتح الإمارات ممثلية لها في إسرائيل".

كذلك، احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالاتفاق، وذكرت القناة الـ 7 الإسرائيلية: "أن نتنياهو سيدلي ببيان عند الساعة الـسابعة مساء اليوم، حول الاتفاق".

وبدوره قال ولي عهد أبو ظبي "اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية".

(ي ح)