صحف عالمية: ترامب يقيل مسؤولي إدارته لخسارته الانتخابات وأرمينيا توقّع على اتفاق مع أذربيجان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى أسباب إقالة ترامب لإسبر وكذلك الاتفاق الأخير الموقّع بين أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار في قره باغ.

ناشيونال: دونالد ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر بعد خسارته الانتخابات

صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية تحدثت عن إقالة ترامب وزير الدفاع الأمريكي وقالت: "أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وفاء بتهديداته بتغيير المناصب الرئيسة في الفترة الأخيرة من رئاسته.

وأعد إسبر خطاب استقالة في الأيام الأخيرة بعد أنباء عن أن السيد ترامب قد يحاول طرده بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي أمام جو بايدن.

وأثار إسبر غضب الرئيس ترامب خلال الصيف من خلال الاختلاف معه علنًا بشأن استخدام القوات العسكرية في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات وأعمال الشغب المتفرقة التي اندلعت في أيار/مايو وحزيران/يونيو بعد قتل الشرطة لسود عزّل.

وأدان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث على الفور إقالة ترامب لإسبر.

وقال سميث: "لحماية الأمن القومي، من المعروف أن فترات الانتقال الرئاسي تترك بلادنا معرضة لتهديدات فريدة".

وأضاف سميث "إن استبعاد قادة الأمن القومي المعينين سياسيًّا خلال فترة انتقالية هو خطوة مزعزعة للاستقرار ستشجع فقط خصومنا وتعرض بلادنا لخطر أكبر".

النيويورك تايمز: أرمينيا تقبل صفقة حرب قره باغ لمواجهة كارثة عسكرية

أما صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية فتطرقت إلى الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وقالت: "في اتفاق توسطت فيه روسيا، فازت أذربيجان بالعديد من التنازلات التي سعت إليها لعقود من الزمن في المفاوضات حول قره باغ.

وتدعو الاتفاقية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيد نيكول باشينيان الجيش الأرميني إلى الانسحاب من قره باغ واستبدالها بقوات حفظ سلام روسية.

وبموجب الاتفاق، كان على الأطراف المتحاربة وقف القتال والاستعداد لوصول قوات حفظ السلام، حيث انهارت ثلاث اتفاقات لوقف إطلاق النار في وقت سابق، تفاوضت عليها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

لكن الاتفاق يوم الإثنين اقترح إعادة رسم شاملة ودائمة للخريطة الأمنية لجنوب القوقاز، وهي منطقة مضطربة محصورة بين تركيا وروسيا وإيران، وكما حددت التسوية دورًا في المنطقة لتركيا، والتي دعمت أذربيجان في الحرب التي بدأت في أيلول/سبتمبر.

وفي الواقع، يُنهي الاتفاق ربع قرن من السيطرة العسكرية الأرمينية على المنطقة الجبلية النائية، وستحرس روسيا الآن الحدود".

جيروزاليم بوست: قيصر ترامب في إيران: المحادثات مع طهران لا مفر منها أيًّا كان الرئيس

صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قالت: "قال إليوت أبرامز، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، في مؤتمر صحفي مغلق، لا يهم حقًا من هو الرئيس في 20 كانون الثاني/يناير، بمعنى أنه ستكون هناك مفاوضات مع إيران على أي حال".

وأضاف أبرامز إن إدارة بايدن ستستمر في استخدام عقوبات إدارة ترامب في أي مفاوضات مع إيران للحصول على تنازلات جديدة، ولن يكون إزالتها سهلًا.

وقال "من الناحية القانونية، من الصحيح أن للرئيس الحق في التراجع عن أي إجراء تنفيذي اتخذه رئيس سابق، وما إذا كان من المستحسن والممكن سياسيًّا هو سؤال مختلف".

وأضاف إن "بعض العقوبات ليست مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة أو أنشطة إيران النووية، لكن هناك عقوبات مرتبطة بحقوق الإنسان وعقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، فنظريًّا يمكن التراجع عنها، لكن من الصعب أن نرى كيف سيفعل أي رئيس ذلك حقًّا دون تغيير في سلوك إيران".

(م ش)