ترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

وأضاف الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي للإدارة الأميركية حول وباء كورونا أن هناك اختبارات مجانية للكشف عن حالات مصابة بالفيروس.

وأعلن ترمب مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب وباء كورونا.

من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن الشعب الأميركي تجاوب بشكل إيجابي مع قرارات مكافحة كورونا.

وأضاف بنس "نحاول تلبية كل ما يحتاجه الأطباء لمواجهة الفيروس"، مؤكدا أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعاونان لمواجهة كورونا.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي أنه سيخضع السبت لفحص فيروس كورونا المستجد بعدما تبين ان أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس "رغم ان طبيب البيت الابيض أوضح ان لا سبب يدعو للاعتقاد انني معرض (للإصابة) وان لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي اقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على راس فريق البيت الابيض لمكافحة فيروس كورونا، سنخضع زوجتي وانا لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر".

واضاف "لا الرئيس (دونالد ترمب) ولا انا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف"، لافتا الى ان الاخير "بخير".

المصدر: وكالات