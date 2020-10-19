ترامب يعد برفع اسم السّودان عن قائمة الإرهاب.. تقدّم في مفاوضات التطبيع مع إسرائيل

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تغريده له عبر "تويتر": "الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدّماً كبيراً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما إن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحقّقت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة".

وربط مسؤول أمريكي خلال حديثه لوكالة (رويترز)، الموافقة الأمريكية، بأنّها تؤذن ببداية تحرّكات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

في السياق، قالت جيلي كوهين المراسلة السياسية لقناة كان الإسرائيلي، إنّ هناك تقدّماً كبيراً في المفاوضات بين السودان وإسرائيل، بشأن توقيع اتفاق التطبيع بينهما.

وأشارت إلى أنّه من المتوقّع خلال الأيام المقبلة: "الإعلان رسميّاً عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، مقابل شطب الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

(ع م)