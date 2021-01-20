ترامب مغادراً واشنطن: سأعود بطريقة أو بأخرى

وقال ترامب: "سنعود مجدداً بطريقة أو بأخرى"، مما يعني أنه قد يرشح نفسه مجدداً للرئاسة في عام 2024، وهو أمر أشار إليه عدد من مقربيه من قبل.

وأضاف: "سأناضل دائماً من أجلكم وأراقب كل ما يدور من حولي".

وهتفت الجماهير في قاعدة أندروز: "نحن نحبك"، ليرد عليها ترامب: "ونحن نحبكم أيضاً. شكراً لكم أيها الأنصار".

وفي العادة، يحضر الرئيس المنتهية ولايته مناصب تنصيب خلفه في مبنى الكابيتول، بعد مغادرة البيت الأبيض وبعدها يترك العاصمة الأميركية، لكن ترامب رفض المشاركة في تنصيب خلفه، وطلب إلقاء خطاب على أنصاره في قاعدة عسكرية قبيل ترك مكتبه.

وتابع ترامب: " لقد كانت 4 سنوات استثنائية وأشكر عائلتي على جهودها التي كانت تبذلها دون كلل أو ملل ".

وقال إن حكومته حققت أرقاماً اقتصادية استثنائية، لولا أزمة كورونا، التي تلقت من جرائها الولايات المتحدة صفعة كبيرة، مثل كل الدول".

وغادر ترامب القاعدة العسكرية على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، التي نقلته في الرحلة الأخيرة بوصفه رئيساً للولايات المتحدة إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

(ي ح)