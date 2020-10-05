تراجع تركي جديد شرقي المتوسط.. ثاني سفينة تغادر السواحل القبرصية

وغادرت سفينة تنقيب تركية موقعها في جنوب غرب جمهورية قبرص، لأول مرة منذ عدة أشهر، مما يزيد من الآمال بتخفيف التوترات بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي، وذلك بحسب شبكة العربية.

وكانت السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص بدون موافقة الحكومة في نيقوسيا.

وقال المسؤولون في نيقوسيا إنه لا يعرف الجهة التي ستتوجه إليها السفينة، إذا استمرت السفينة في مسارها نحو الشمال، ربما تكون هذه دلالة أخرى على تخفيف التوترات.

وقد تصاعدت الخلافات بين تركيا وقبرص وتركيا واليونان بسبب تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة بشكل غير قانوني.

ووجّه قادة الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الجمعة الماضية رسالة حازمة لتركيا مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.

(ش ع)