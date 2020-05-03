تراجع في مؤشر نشاط فيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم أنها سجلت 230 حالة وفاة، و16193 حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى اللحظة.

فيما تشير تقارير طبية إسرائيلية إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في أعداد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس ونشاطه في إسرائيل.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 8 إصابات فقط خلال هذه الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16193 إصابة، ثلثيهم بصحة جيدة، بينما 103 إصابات في حالة حرجة، بينهم 82 مصاباً يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد حالات الشفاء في إسرائيل، 9634 حالة.

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حالاتٍ جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقالت في بيانٍ لها إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وغزة، وصلت إلى 520 حالة مصابة.

وذكرت أن هناك تراجعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

(ع م/ح)

ANHA