تراب منبج.. يحتضن جثمان الشهيد خليل مصطفى حمو

تجمّع اليوم السبت، أهالي مدينة منبج أمام مشفى الفرات لتشييع جثمان المقاتل في صفوف قوات مجلس منبج العسكري أثناء أداء واجبه العسكري، هذا وانطلق موكب التشييع صوب مزار الشهداء وسط ترديد المشيعين شعارات تمجد الشهداء مع رفع أعلام مجلس عوائل الشهداء.

ولدى وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء قدّم مقاتلو مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت, ثم ألقى القيادي في مجلس منبج العسكري فريد شيخو كلمة قدّم فيها التعازي لمقاتلي وقادة المجلس، وذوي الشهيد.

وتابع بالقول "اليوم نودع أحد أبطال مجلس منبج العسكري إلى جنات الخلد ونزرع وردة جديدة في حديقة الزهور (مزار الشهداء), ونعاهد الشهيد بالسير على خطاه وتحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها.

وقالت عضوة مجلس عوائل الشهداء حسناء الضاهر في كلمة ألقتها خلال المراسم" نقف اليوم إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء الذين قدّموا أرواحهم من أجل تراب أرض الوطن وتحرير كامل تراب الوطن من رجس الإرهاب".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك في المجلس التشريعي في الإدارة المدنية لمنبج محمد علي العبو "اليوم ننحي إجلالاً وإكباراً لشهيد جديد شاء أن ينضم إلى رتل الشهداء شهداء مدينة منبج وريفها هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لدحر الإرهاب لنحيا اليوم بالأمن والأمان".

وبدورها وجّهت عضوة مجلس المرأة في كلمة باسم المجلس نقشيه خليل تحيّة إلى أمهات الشهداء الذين ضحوا بفلذات أكبادهن في سبيل دحر الإرهاب وتحرير الأرض.

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة شيخو وثيقة الشهيد وسلمتها إلى ذويه, ومن ثم ورى الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تُمجد الشهداء.

(س ع/د ج)

ANHA