تراب منبج يحتضن جثمان الشهيد أحمد حج علي  

انطلق موكب تشييع الشهيد أحمد فرج حج علي، المقاتل في صفوف قوات الدفاع الذاتي والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه، من أمام مشفى الفرات باتجاه مزار الشهداء.

ولدى وصول الموكب للمزار قدم مقاتلو الدفاع الذاتي عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف المشيعين دقيقة صمت, ألقى بعدها القيادي في قوات الدفاع الذاتي هايب منبج كلمة قال فيها: " نزف اليوم شهيداً آخر برهاناً على أن مهر الحرية غالٍ ولا يدفعه إلا الذين آمنوا بحرية الوطن وناضلوا من أجل حرية الشعوب".

ومن جانبها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء حسناء الضاهر " الشهداء هم الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير الوطن, ونالوا مرتبة الشهادة". وجددت العهد على مواصلة دربهم حتى النصر.

وأكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها محمد علي العبو في كلمة باسم الإدارة المدنية بأنه " منذ تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, والتي دفعنا دماء شهدائنا لكي نحيا بهذا المشروع الديمقراطي, الجميع يحارب هذا المشروع والفكر الحر ويسعون لإفشاله".

وأضاف العبو: " في هذه الحقبة الحساسة نرى بأن الدول الراعية في سوريا تقوم بتفاهمات فيما بينها مع بعضها البعض, وتنفذ مشاريعها بعيداً كل البعد عن مصالح الشعب السوري قاطبةً ومصالحنا نحن شعوب مناطق شمال وشرق سوريا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء محمود العيدو وثيقة الشهيد وسلمها لذويه, من ثم وري جثمان الشهيد الثرى وسط زغاريد الأمهات.

(س ع/سـ)

ANHA