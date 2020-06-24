تراب الطبقة يحتضن جثمان الشهيد ماهر

وبعد ساعات العصر توجه المئات من أعضاء قوى الأمن الداخلي إلى مشفى الطبقة الوطني لاستلام جثمان الشهيد ماهر بمشاركة العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والاجتماعية وقوات سوريا الديمقراطية.

ومع الوصول إلى مزار الشهداء توجه رفاق السلاح صوب منصة الشرف لوضع جثمان الشهيد ماهر معلنين بذلك بداية المراسم، بالوقوف دقيقة صمت تزامنت مع عرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي.

وبعد العرض العسكري وباسم قوى الأمن الداخلي ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون كلمةً عزت في مستهلها ذوي الشهيد ماهر، وأضافت " لقد خاض الشهيد ماهر مسيرةً من النضال والكفاح دامت لـ 3 أعوام فكان من أوائل المنضمين لقوى الأمن الداخلي، وحمل على عاتقه مسؤوليات كبرى في سبيل دعم المنظومة الأمنية لتغدو الطوق الحصين للمنطقة أمام كافة المستهدفين والطامعين في زعزعتها".

بينما شدد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الطبقة حامد الفرج على الموقف الراسخ للعشائر العربية في المنطقة وقال " في الأمس كنا في زيارة للجنرال مظلوم عبدي لنؤكد للجميع بأننا باقون على موقفنا الثابت ولا ولن يستطيع أحد أن ينال من عزيمتنا هذه، فنحن العشائر العربية كلنا مشاريع شهادة في سبيل تحقيق مشروعنا السامي مشروع الأمة الديمقراطية الذي نتخذه نهجاً لنا ولأجيالنا".

وفي ختام الكلمات قرئت وثيقة الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء فوزة وسلمت بعد ذلك لوالدي الشهيد.

واختتمت المراسم بأداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ليوارى بعدها الثرى وسط هتافات رفاقه التي مجدت الشهادة رافعين إشارات النصر.

(ع أ/ك)

ANHA