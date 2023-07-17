تقييم ثورة شمال وشرق سوريا ودور المرأة خلال ملتقى في الشهباء

الندوة التي عقدت في مخيم سردم بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، جاءت في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظم في شمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة الـ 19 من تموز عام 2012.

وشارك في الندوة التي حملت شعار " بروح النساء المقاومات وإرادة الشعوب الثائرة، سنرتقي بثورة الـ 19 من تموز" العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وممثلون عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

وافتتحت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع عفرين ثريا مصطفى الندوة الحوارية بكلمة أشارت فيها إلى دور الثورة في تنظيم الشعب " الشعب بدأ من الصفر وشرع في تنظيم صفوفه من خلال الثورة. الثورة عززت البنية الاجتماعية. في مقدمتهم الكرد، وفرت الثورة الفرصة لمكونات المنطقة للتعلم بلغاتها الأم".

وعن دور المرأة في الثور، قالت ثريا "النساء هنّ أساس الثورة. خلال الثورة أقدمن على خطوات كبيرة. النساء تعرفن على ذواتهن من خلال الثورة"، داعية النساء إلى " تعزيز نضالهن".

بعد ذلك، تحدث عدد من المشاركين في الندوة الحوارية عن أهمية ثورة شمال وشرق سوريا التي تستند على مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان مؤكدين أنها جاءت ردا على نتائج معاهدة لوزان (24 تموز 1923)، وأكدوا أن القرن القادم سيكون قرن تحقيق مطالب الشعوب في الحرية والديمقراطية.

ANHA