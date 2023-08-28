تقييم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية في إمرالي

تستمر دولة الاحتلال التركي في سياسة العزلة المشددة التي تفرضها في سجن إمرالي على القائد عبد الله أوجلان، وفي المقابل يستمر نضال الشعوب من أجل تحقيق حريته الجسدية.

"بفكر وفلسفة الحرية سنناضل ونحقق حرية القائد الجسدية"

عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في منبج وريفها، عدنان خليفة، عن ما يتبع في سجن إمرالي، قال: "تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان صاحب مشروع الأمة الديمقراطية لحل أزمات الشرق الأوسط، منذ أكثر من عامين، بذريعة العقوبات الانضباطية".

وفي ردّهم على العزلة المشددة، أكد "نحن لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان، نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، التي زارت القائد ولم تدلِ بأي معلومات عن وضعه، القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، والسماح لذويه ومحاميه باللقاء به، ونحن شعب شمال وشرق سوريا سنكافح ونناضل بفكر وفلسفة الحرية من أجل تحقيق حرية القائد الجسدية".

"عزلة بعيدة عن الإنسانية"

من جانبها، وصفت عضوة المبادرة، بثينة الحسن، سياسة السلطات التركية في إمرالي باللاإنسانية، وضرب للقرارات الدولية والمنظمات الإنسانية عرض الحائط، وقالت: "نحن لا نعرف شيئاً عن وضع القائد، حيث تمنع دولة الاحتلال التركي ذويه ومحاميه من زيارته".

ويرى عضو المبادرة محمد حسام الشواخ، في العقوبات الانضباطية التي تفرضها السلطات التركية أسلوب ضغط نفسي جديد على القائد أوجلان، مستبعداً أن تحقق تركيا مبتغاها في التأثير عليه وعلى المؤمنين بأفكاره "تركيا لن تصل إلى أهدافها طالما هناك شعب يناضل بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وعدّت من جهتها، عضوة اللجنة رابعة بكرو، تلك الضغوطات التي تمارس ضد القائد عبد الله أوجلان ومنع الزيارات عنه وتهديد حياته، استمراراً للمؤامرة الدولية التي تقودها الدول الرأسمالية عبر تركيا، مؤكدة استمرار نضالهم في سبيل تحقيق حريته الجسدية وإفشال مخططات تلك الدول.

(م ش/د)

ANHA