تقرير: واشنطن تتهم موسكو بانتهاك نظام منع الاشتباك في شمال وشرق سوريا

وجاء في تقرير للمفتش العام بالإنابة بوزارة الدفاع الأميركية شون أودونيل أنه "خلال هذا الربع، واصلت روسيا انتهاك عمليات منع الاشتباك التي أنشأها التحالف وروسيا في شمال وشرق سوريا لمنع التصعيد غير المقصود"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

ويقول التقرير: "بينما التزمت القوات الروسية إلى حد كبير بعمليات منع الاشتباك، زادت الانتهاكات بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق".

ووفقًا للجيش الأميركي، فإن أنواع الانتهاكات المزعومة تشمل إضافة مركبة إضافية إلى الدوريات المرتبة مسبقًا وعدم تقديم إخطار مناسب بنقل طائرات عسكرية وطائرات مقاتلة من روسيا إلى سوريا.

وجاء في الوثيقة أن "هذه الانتهاكات لم تشكل تهديداً لقوات التحالف".

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوكالة المخابرات الدفاعية (DIA)، يحاول الجانب الروسي إجبار الولايات المتحدة على مغادرة الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.

ويعتقد معدو الوثيقة أيضًا أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية "واصلت روسيا محاولة تأكيد نفوذها مع قوات سوريا الديمقراطية والانخراط مع السكان في شمال وشرق سوريا".

ويقول التقرير: "سعت روسيا لتقديم نفسها كوسيط للتوترات المستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات المتحالفة مع تركيا، لكن قوات سوريا الديمقراطية واصلت رفض العروض الروسية".

(م ش)