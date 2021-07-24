وفتحت وزارة الخارجية الأميركية تحقيقاً في تقرير للحكومة الإسرائيلية "يتهم النظام القطري بتمويل الحرس الثوري الإيراني الإرهابية"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "واشنطن إكزامينر" في وقت سابق من هذا الشهر: "نحن نحقق في المزاعم".

ومن جهتها أكدت إذاعة "صوت أمريكا" الإخبارية الناطقة باللغة الفارسية عبر مصدر ثان أن "إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية إلى بايدن حول تمويل قطر للحرس الثوري الإيراني" مشيرة إلى أن "النظام القطري يواجه اتهامات بتمويل مجموعة واسعة من الدول والحركات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله في لبنان وتنظيم داعش".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين زود البيت الأبيض بمعلومات استخبارية بشأن "التمويل الأخير الذي قدمته قطر إلى الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن المعلومات أزعجت المسؤولين الأميركيين في الاجتماع.

وتزامن اجتماع ريفلين في البيت الأبيض مع بيان للجيش الأميركي، نقلته صحيفة "ستارز آند سترايبس"، أن "الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تضم مستودعات مليئة بالأسلحة ونقلت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة يقول محللون إنها تعكس مساعي واشنطن للتعامل بشكل أفضل مع إيران ويعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة".

وتواجه إدارة بايدن مرة أخرى أزمة مع الدوحة لأن "النظام القطري يواجه اتهامات متكررة بتمويل حركات إرهابية تسعى لقتل الأميركيين."

ووفقاً للتقارير الاستخبارية فقد قتل فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني، أكثر من 600 من جندي أميركي في الشرق الأوسط.

(د ع)