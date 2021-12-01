تقرير: تركيا تحاكم 111 صحفياً خلال شهر

وكشفت تقرير شهر تشرين الثاني، الذي أعدّ في إطار مشروع "ضحايا الأخبار" بدعم من جمعية الصحفيين، أن هذا الشهر كان مليئاً بالضغوط والمضايقات للصحفيين.

وذكر التقرير أنه تمت محاكمة الصحفيين في 40 جلسة مختلفة في 10 مدن مختلفة على مدار شهر.

وبحسب التقرير، فقد مثّل ما لا يقل عن 111 صحفياً وعاملاً إعلامياً أمام المحكمة خلال فترة شهر واحد (تشرين الثاني الماضي).

وحكم على 5 صحفيين بالسجن 6 سنوات و4 أشهر و12 يوماً وغرامة مالية قدرها 16 ألف ليرة.

وبحسب معطيات التقرير، فإن معظم الصحفيين متهمون بموجب "قانون مكافحة الإرهاب".

كما اعتقل 4 صحفيين، 3 منهم خلال تغطيتهم للأخبار.

(س ر)