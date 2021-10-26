تقرير: طهران تنشر بطاريات متقدمة مضادة للطائرات في تحدٍ واضح لتل أبيب

بدأت إيران في نشر بطاريات صواريخ متطورة مضادة للطائرات في المنطقة، بما في ذلك في سوريا، حيث تشن الطائرات الإسرائيلية بشكل روتيني ضربات جوية على المنطقة، في محاولة لتحدي طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، بحسب تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

نفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا في محاولة لإحباط التمركز الإيراني وتهريب الأسلحة المتطورة إلى حزب الله في سوريا ولبنان، وفقًا لتقارير أجنبية.

على مدار العام الماضي، بينما تكثفت الضربات الإسرائيلية في سوريا، أصبح زمن رد بطاريات الدفاع الجوي السورية أسرع. وقد أدى ذلك إلى تغيير سلاح الجو الإسرائيلي طريقة عمله أثناء هذه العمليات، بما في ذلك من خلال تشكيل أكبر أثناء العمليات بحيث يمكن ضرب المزيد من الأهداف في وقت واحد بدلًا عن عودة الطائرات إلى نفس الهدف.

في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز F-16 في شمال إسرائيل بعد أن أصيبت بصاروخ S-200 أطلقته القوات السورية خلال عملية إسرائيلية. كما سقطت صواريخ سورية في إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هذا العام عندما سقطت شظايا صاروخ واحد شمال تل أبيب، وعندما سقط صاروخ اعتراضي آخر بالقرب من موقع ديمونا النووي في صحراء النقب.

إيران هي أولوية قصوى للجيش الإسرائيلي، ولرئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي الذي خصص ميزانية دفاع إضافية للاستعداد للحرب والتدريبات العسكرية. كما استأنف سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات مكثفة على السيناريوهات التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وفي محاولة لتحدي الطائرات الإسرائيلية، غيّرت إيران نشر بطارياتها الصاروخية المضادة للطائرات، وفصلت راداراتها عن منصات إطلاق الصواريخ. مثل هذه الخطوة تجبر المزيد من الطائرات الإسرائيلية على المشاركة في أي عملية محتملة ضد البرنامج النووي للدولة.

ويدرك سلاح الجو الإسرائيلي أن صناعة الدفاع الإيرانية قوية. في حين أنه قد لا يكون لديها قوة جوية، فإن قدرات طائراتها بدون طيار مقلقة وتشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل ودول المنطقة الأخرى، كما يتضح من هجوم أرامكو 2019 والهجوم الأخير المميت على السفينة الإسرائيلية ميرسيت ستريت في وقت سابق من هذا العام.

وحدد مسؤولو الدفاع كمية متزايدة من الطائرات بدون طيار الإيرانية في أيدي حزب الله وحماس وجماعات "إرهابية" أخرى.

واستخدمت كل من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله طائرات مسيّرة مسلحة لتنفيذ هجمات بعد أن استثمروا في قدرات الطائرات بدون طيار.

وفي أعقاب هجوم ميرسيت ستريت، حذر وزير الدفاع بيني غانتس من أن إيران استخدمت طائراتها بدون طيار في عدة هجمات، ولهذا "بالضبط يجب علينا التحرك الآن ضد إيران. لا تسعى إيران جاهدة للحصول على قدرات نووية فحسب، بل إنها تثير أيضًا سباق تسلح خطير وتؤدي إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عبر المجموعات الإرهابية المسلحة بمئات الطائرات بدون طيار في إيران واليمن والعراق ودول أخرى".

وحذر غانتس من أن التهديد الذي تمثله إيران "ليس تهديدًا مستقبليًّا ولكنه تهديد ملموس وفوري"، وتعهد بأن إسرائيل ستعمل على إزالة أي تهديد ضد المواطنين والمصالح الإسرائيلية.

(م ش)