تقرير: أنصار ترامب تلقوا أموالًا قبل اقتحام كابيتول

وكان الرئيس المنتهية ولايته ترامب، قد دعا في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنصاره إلى التظاهر أمام مبنى الكونغرس، خلال جلسة للمصادقة رسميًّا على فوز غريمه جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

وأكد مصدر مطلع أن السلطات الفيدرالية الأميركية تجري تحقيقًا في تلقي نشطاء يمينيين متطرفين تحويلات مالية بالعملة الرقمية "بيتكوين"، قبل الهجوم على مبنى الكابيتول.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أجزاء من تحقيق نشرته شركة بيانات العملة المشفرة "شيناليسيز"، أمس الخميس، جاء فيه قيام شخص مقيم في فرنسا بإرسال عملات "بيتكوين" بقيمة نحو 500 ألف دولار إلى عدة نشطاء يمينيين متطرفين في أوائل كانون الأول/ ديسمبر.

وتحقق السلطات في ما إذا كانت هذه الأموال مرتبطة بالهجوم على مبنى الكابيتول، في 6 كانون الثاني.

ووفقًا لتحقيق الشركة فقد ذهب نصف هذه الأموال (250 ألف دولار)، إلى محفظة بيتكوين، يملكها نك فوينتيس، وهو شخص متطرف شارك في اقتحام الكونغرس، ودعا إلى العنف قبل الحدث.

أما بقية الأموال فقد ذهبت إلى شبكة التواصل الاجتماعي اليمينية، وموقع النازيين الجدد، وأشار التحقيق إلى أن المتبرع يبدو أنه مبرمج فرنسي لديه تعاطف واضح مع اليمين المتطرف.

وجهّزت، في وقت سابق، وزارة العدل الأميركية أكثر من 80 دعوى جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها الكونغرس.

وتمكن مكتب التحقيقات الاتحادي بسهولة من اقتفاء أثر كثير من المتهمين حتى الآن بفضل تسجيلات الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 200 مشتبه به.

(د أ)