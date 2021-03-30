تقرير: الحوثيون مسؤولون عن الهجوم على مطار عدن

وأجرى فريق من خبراء الأمم المتحدة تحقيقات حول حادثة الهجوم على مطار عدن في 30 كانون الأول/ ديسمبر والذي راح ضحيتها حوالي 22 شخصًا، وخلصوا إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا الهجوم، ولكن جماعة "أنصار الله" نفت مسؤوليتها عما حدث.

وقال دبلوماسيان، فضّلا عدم نشر اسميهما نظرًا لحساسية الأمر لوكالة رويترز، إن "الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة".

هذا ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة، لكن "أنصار الله" يقولون إنها "لا تقدّم جديدًا".

وقال الدبلوماسيان إن "لجنة خبراء الأمم المتحدة خلصت إلى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين، وهما مطار تعز ومركز للشرطة في ذمار".

وأضافا أن "الخبراء وجدوا أن الصواريخ هي من نوع صواريخ استخدمها الحوثيون في السابق".

وسقطت الصواريخ لدى وصول أعضاء من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المطار للانضمام إلى المسيطرين على المدينة الساحلية الجنوبية في حكومة جديدة، وذلك في إطار جهود سعودية لإنهاء الخلاف بين حلفائها اليمنيين.

وأدى الهجوم إلى مقتل ما لا يقل عن 22 وإصابة العشرات، ومن بين القتلى مسؤولون حكوميون وثلاثة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلال إفادة للجنة العقوبات يوم الجمعة، قال الدبلوماسيان إن "عملية إطلاق الصواريخ من الموقعين الخاضعين لسيطرة الحوثيين كانت منسقة".

وبسؤالهما عما إذا كان أي طرف آخر قد يتحمّل المسؤولية، قالا إن "جميع الأدلة تشير إلى عدم وجود أي طرف يمني آخر لديه القدرة أو التكنولوجيا لشن مثل هذا الهجوم".

(د ع)