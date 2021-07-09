التقرير قرئ من قبل أعضاء الديوان المشكل من قبل اللجنة التحضيرية للملتقى، حياة موسى ومحمود جميل.

وجاء في التقرير جرائم التهجير القسري والنزوح الجماعي، لأكثر من 150 الف مواطن،" جرائم السرقة والنهب والسلب، جرائم الاستيلاء ومصادرة منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية والأراضي الزراعية، القتل والاختفاء القسري للمواطنين، الاحتجاز التعسفي ونقل السوريين إلى تركيا، التفجيرات والمفخخات وزرع العبوات الناسفة، التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، وجريمة قطع المياه من محطة علوك".

ومن ثم استمع الحضور إلى مداخلة الناشط في مجال المجتمع المدني أكثم نعيسه، وعلّق على الانتهاكات المستمرة في منطقة سري كانيه، وأحداث التغيير الديمغرافي.

وتخلل المحور الثاني مداخلات ونقاشات من المشاركين والمدعوّين للملتقى.

ANHA