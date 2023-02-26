تقرير يذكر أسماء صحفيين فقدوا حياتهم في الزلزال وانتهاكات السلطات التركية بحق آخرين

اصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات، تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق الصحفيين بعد الزلزال.

وبحسب التقرير، أثناء وقوع الزلزال، فقد في سمسور، الصحفيين : بوراك الكوش، وهدايت أوزدمير، وإسكندر كوركوت، وكمال أونير، ومحمد أكان، وروحي أكان، ويونس إمره دوغان، وزبير بكتاش، وإسماعيل حقي كوجاك، وفاتح باين، وبارش جان تاباكجه.

وفي هاتاي: عائشة فيغن آرل، وبوراك ميلي، وجوكهان أكلان، وعزت نازلي، ونشت ألكان، وإرهان يلماز، ومحمد تكين، وحسن سيد أوكاي، وبركاي أكاي.

وفي مرعش: مصطفى يوزباشي أوغلو، عزيز جفليك، وفاتح نالبانتباشي، وفي اضنة: ملتم أوزكن، في ديلوك: فاطمة أردوغان.

واُعلن في التقرير أن 25 صحفياً فقدوا حياتهم بسبب "التأخير في عمليات الانقاذ".

كما قيل إنه بإعلان حالة الطوارئ مُنع عمل الصحفيين.

وجاء في التقرير أيضاً: "محكمة الجنايات الكبرى الرابعة في أنقرة، قد حجبت 340 عنوان URL، بما في ذلك مواقع وقنوات على موقع يوتيوب، وتم إغلاق عناوين كل من صحيفة (Xwebûn) وهي الصحيفة الوحيدة الناطقة باللغة الكردية في تركيا، ووكالة (Nûjinha) المختصة بنشر مواضيع عن المرأة، على منصة تويتر، ولكن بالرغم من هذه العوائق والضغوطات والرقابة، كان وما يزال الصحفيون متواجدون في الشوارع والساحات".

وبحسب التقرير، فقد تعرض 14 صحفياً للاعتداء في شباط، واُعتقل 4 أخرون، وتعرض 5 صحفيين لانتهاكات وممارسات بشعة وتم إيقاف عمل 19 صحفياً أثناء نشرهم للأخبار وتم التحقيق مع 6 صحفيين آخرين أيضاً.

التقرير اشار إلى الإعلان عن إغلاق موقعين على الإنترنت، وحجب موقعين آخرين، إضافة الى حجب محتويات 345 صفحة على مواقع التواصل.

(سـ)