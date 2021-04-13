تقرير حقوقي: مقتل 23 طالبًا في تركيا خلال أربع سنوات

وأكد تقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة حقوق الإنسان التركية الذي شمل الفترة ما بين عامي (2015-2019) أنّ 3102 طالب تعرّضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لحريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في فترة السنوات الأربع هذه.

وأشار التقرير إلى اعتقال 2077 طالبًا بسبب الأحداث التي شاركوا بها خلال هذه الفترة، وتم القبض على 203 من هؤلاء الطلاب.

وبحسب التقرير حُكم على 152 طالبًا بـ 506 سنوات، فيما أصيب 720 طالبًا بجروح نتيجة عنف الشرطة وهجمات المدنيين، وقتل 23 طالبًا خلال الاجتماعات والمظاهرات التي شاركوا فيها في الفترة 2015-2019.

كما أظهر التقرير أن 658 طالبًا قد حوكموا بسبب أنشطتهم المدنية والسياسية، ومن بين720 طالبًا مصابًا، تعرّض 252 طالبًا للهجوم داخل حرم جامعتهم.

ولفت التقرير إلى الولايات العشر الأولى في الانتهاكات، هي أنقرة واسطنبول وإزمير وأنطاليا واسكي شهير وأضنة وديار بكر ومرسين وفان وكوجالي.

وأوضح التقرير أنّ 81 حادثة من أصل 342 وقعت داخل الحرم الجامعي، وأصيب 252 طالبًا نتيجة العنف داخل الحرم الجامعي، وما يقرب من نصف انتهاكات الحقوق التي حدثت في الجامعات كانت انتهاكات لحرية التجمع والتظاهر، 37 في المئة من هذه الانتهاكات استهدفت حرية الطلاب في تكوين الجمعيات، و 14 في المئة من حرية التعبير.

وختم التقرير "تم رفع دعاوى قضائية ضد 658 طالبًا في أربع سنوات، حُكم على 152 طالبًا بـ 506 سنوات، منها شهر واحد في السجن إجمالًا".

(ش ع)