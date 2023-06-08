تقرير حقوقي : فقدان 44 شخصاً  لحياتهم بينهم أطفال بعربات الجنود والشرطة التركية

كشفت جمعية حقوق الإنسان ÎHD فرع آمد في باكور كردستان عن تقرير حول حالات الوفيات التي تسببت بها العربات المدرعة التابعة للشرطة والجنود الأتراك في كردستان.

حيث ذكر التقرير أنه في 7 حزيران المنصرم، قام رقيب محترف في ناحية غَفر التابعة لجولمرك بدهس الطفل اردام آشكان الذي يبلغ خمسة أعوام بعربة ما أدى لفقدان آشكان لحياته.

وقد أعلنت جمعية حقوق الإنسان ÎHD في بيان عن تقريرها حول دهس المدرعات للمواطنين في 2019 وجدد هذا التقرير الآن وارتفع عدد الوفيات والإصابات.

وأشير في تقرير جمعية حقوق الإنسان ÎHD إلى أنه مع قتل اردام آشكان، وقعت 82 حادثة في /15/ عاماً الأخيرة في مدن شمال كردستان دهست فيها مدرعات الشرطة والجنود في جيش الاحتلال التركي، المواطنين ما تسبب بفقدان 44 شخصاً لحياتهم بينهم 21 طفلاً، وإصابة 94 مواطناً آخرين بينهم 23 طفلاً.

(سـ)