تقرير بحثي: حرائق غابات كارثية جراء حرارة صيف هي الأعلى على الإطلاق

كشف تقرير بحثي أن جميع سكان العالم تقريباً تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من حزيران إلى آب 2023، نتيجة تغيّر المناخ الناجم عن أنشطة البشر.

وبينما كان شهر تموز هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، كان متوسط ​​درجات الحرارة في آب أعلى أيضاً بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.

يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفاً هو الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات، إذ تسبّبت موجات الحر الطويلة في أميركا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع معدلات الوفيات.

وكان شهر تموز 2023 هو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط ​​درجات الحرارة في آب أعلى أيضاً بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعة.

إلى ذلك، فحصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة وخلصت إلى أن 98 بالمائة من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

من جهته، قال آندرو بيرشينغ نائب رئيس كلايمت سنترال للعلوم "لم ينجُ أحد تقريباً على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وتابع "في كل دولة أمكننا تحليلها، بما في ذلك في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث هذا هو أبرد وقت في العام، رأينا درجات حرارة كان سيكون من الصعب تسجيلها - وفي بعض الحالات شبه مستحيل - دون تغيّر المناخ الذي يسبّبه البشر".

(م ش)