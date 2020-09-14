تقرير استخباراتي: إيران تخطط لاغتيال سفيرة أمريكا

ونقل موقع "بوليتيكو" السياسي الأمريكي عن مسؤول حكومي مطلع على القضية ومسؤول آخر اطلع على المعلومات أن النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال ماركس منذ الربيع.

وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم بوجود تهديد عام ضد السفيرة لكن المعلومات الاستخباراتية حول التهديد الذي تتعرض له أصبحت أكثر تحديدًا في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المسؤول الحكومي الأمريكي إلى أن السفارة الإيرانية في بريتوريا متورطة في المؤامرة.

وأدت ماركس (66 عامًا) اليمين كسفيرة للولايات المتحدة في جنوب أفريقيا أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث إنها من المقربين للرئيس الأمريكي وتجمعهما صداقة لأكثر من عقدين.

وأوضح الموقع أن الاستخبارات ليست متأكدة تمامًا من سبب استهداف الإيرانيين لماركس، غير أن المسؤول الحكومي الأمريكي رجح احتمالية أن الإيرانيين أخذوا صداقتها الطويلة مع ترامب في الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تدير أيضًا شبكات سرية في جنوب أفريقيا، وكان لها موطئ قدم هناك منذ عقود، وهو ما يجعل ماركس هدفًا أسهل من الدبلوماسيين الأمريكيين في أجزاء أخرى من العالم.

ولفت "بوليتيكو" إلى أن نظام طهران يملك سجلًّا أسود في تنفيذ الاغتيالات خارج حدود بلادهم، فضلًا عن احتجاز الرهائن، منذ استيلائه على السلطة أواخر السبعينيات إلا أنه في العقود الأخيرة، تجنبت إيران بشكلٍ عام استهداف الدبلوماسيين الأمريكيين بشكل مباشر.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني مطلع يناير/كانون ثاني الماضي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

(ش ع)