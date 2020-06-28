تقرير استخباراتي فرنسي: شركة تركية لتدريب كتائب الوفاق

وتحت عنوان "شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف أردوغان - السراج إلى فرصة عمل"، نشر الموقع الفرنسي أن شركة "سادات" شبه العسكرية التركية وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق.

وأكد التقرير أن الشركة الأمنية التركية كانت تحاول منذ عدة أشهر الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا.

ووفقاً للتقرير الذي نشره الموقع، فإن شركة "سادات" تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي.

وذكر التقرير كذلك أن شركة "سادات" يمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، وذلك بموجب بنود اتفاقية الدفاع التي وقعها السراج وأردوغان في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

(ش ع)